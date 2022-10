Ascoli | operaio precipita e muore schiacciato da un grosso palo di ferro in un cantiere ad Arquata del Tronto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Stavano lavorando intorno alle 8 di questa mattina al posizionamento di una rete di contenimento metallica su un costone a Colle d’del, in provincia diPiceno. Due operai sonoti e uno dei due, un uomo di 32 anni di origine rumena, è morto dopo essere rimastoda uno dei grossi pali inche vengono utilizzati per reggere le reti metalliche. Dalla base di Fabriano di Marche è arrivata anche l’eliambulanza Icaro con il medico a bordo che, assieme ad altri sanitari, ha provato a rianimare il 32enne per poi constatarne il decesso. Ferito in maniera non grave l’altro. I due stavano lavorando per conto di una ditta impegnata nella messa in sicurezza e nella riduzione del rischio geologico della strada provinciale di ...