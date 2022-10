A San Siro la Salernitana ritrova l’arbitro del derby farsa con la Nocerina

Leggi su anteprima24

Salerno – La sfida tra Inter e, in programma domenica 16 ottobre alle ore 15, sarà diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata. Gli saranno gli assistenti Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Vittorio Di Gioia della sezione di Nola. Il IV uomo sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì, mentre al Var agiranno Valerio Marini della sezione di Roma e Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 in qualità di assistente. Sacchi annovera ben otto precedenti con laper un bilancio di due vittorie granata, due pareggi e quattro sconfitte. L'ultimo incrocio in ordine di tempo è relativo al campionato di serie B 2020/21. Al termine di quella stagione lasarebbe stata promossa in serie A, ma con Sacchi alla direzione di gara arrivò una sconfitta alla sedicesima giornata di ...