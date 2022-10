Zambrotta | “C’è il San Siro delle grandi occasioni Serve più cattiveria”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Gianluca, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E di Champions League

Calciomercato.com

... cosi come non lo è più, già da un paio d'anni ormai, Alex Sandro sull'altra fascia ( perchè non provare immediatamente Kostic quindi Chissà mai che potrebbe essere davvero il nuovo). ...A mezzogiorno, le mani di Klinsmann, Riedle,e Albertini potrebbero regalare agli azzurri un girone con Francia, Norvegia, Turchia e Slovacchia. Si qualificano le prime due, e da finalisti ... 'Mou, una beffa', 'Vlahovic, sei nel posto giusto' e 'Inter, codice rimonta': le prime pagine dei giornali di oggi | Primapagina