Ultime Notizie – Vele d’epoca | ultimo raduno dell’anno a Viareggio dal 14 al 16 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) Saranno oltre 50 le imbarcazioni a vela, storiche, classiche e tradizionali che dal 13 al 162022 animeranno la diciassettesima edizione delStoriche, organizzata dall’AssociazioneStoriche, nata nel 2005 e presieduta dal fiorentino Gianni Fernandes, con il Club Nautico Versilia, fondato nel 1957 e capitanato da Roberto Brunetti. Giovedì 13una parte della flotta raggiungerà la città della Versilia in occasione del “1mo Rally Arrivo al”, che prevede una multipartenza dai porti del Tirreno e una classifica stilata in base alla traccia della navigazione registrata sull’applicazione Navionics Boating. Da venerdì 14 a domenica 16le ...

Il Sole 24 ORE

Il giornalista ritiene che Apple voglia assicurarsi di aver corretto gli eventuali bug o problemi importanti dellebeta, per mettere tra le mani degli utenti una release quanto più stabile ...Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, commentando leindiscrezioni sui prossimi ministri. Ore 09:17 - Cingolani: sul gas paese in sicurezza, inverno tranquillo Sul gas "abbiamo messo in ... Ucraina, ultime notizie: oggi vertice G7. Dagli Usa nuove armi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...(Teleborsa) - Ad agosto si osserva un incremento congiunturale della produzione industriale dopo la lieve crescita del mese precedente. Lo rileva l'Istat sottolineando come ...