Roma | fuga dal posto fisso

(Di martedì 11 ottobre 2022) . Pochi idonei e tanti in “”, ovvero non disposti a firmare il contratto a tempo indeterminato per lavorare al Comune di. Dopo il “concorsone” gli uffici capitolini restano a ranghi semi vuoti, soprattutto in quei profili il cui fabbisogno non è stato coperto dalle graduatorie. In particolare funzionari tecnici, istruttori per i servizi informatici o tecnici costruzioni, ambiente e territorio. E poi, vigili: 223 idonei, il Comune ne voleva assumere 500. Una vera“dalpubblico”, come l’ha definita il direttore del dipartimento Risorse Umane, Angelo Ottavianelli. “Convocavamo 40-50 persone per la firma del contratto a tempo indeterminato e se ne presentavano, quando andava bene, la metà. Alla penultima chiamata se ne sono presentati zero”. L'articolo proviene da Italia Sera.