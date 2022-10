“Mbappé via dal Psg a gennaio” | le voci dalla Spagna sull’addio dell’attaccante francese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Kylianvuole lasciare il Paris Saint Germain e lo farà già a. È clamorosa la voce di mercato che arriva, con l’edizione online di Marca certa dell’addio da parte della stella. E anche in tempi brevissimi. La notizia era stata avanzata da RMC e il noto quotidiano sportivo spagnolo ha confermato le indiscrezioni attraverso le sue fonti. “Il rapporto trae il PSG è andato in frantumi. Non si tornerà indietro”, scrive Marca svelando che l’attaccante aveva chiesto di essere ceduto già a luglio. Così la stellasarebbe ora tornato alla carica, volendo lasciare il Parco dei Principi già a, ma la dirigenza del club starebbe facendo di tutto per bloccare la sua partenza dopo aver invece preso in ...