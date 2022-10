Juventus | Llorente | “Vlahovic è giovane ma forte A Napoli Milik sognava i bianconeri | gli dissi di andare”

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’ex attaccante di, Fernando, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli attaccanti. Ecco le sue parole: “? È, ma già. Non so se potrà raggiungere il coetaneo Haaland, che sta viaggiando con numeri mostruosi, ma certamente Dusan diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo nei prossimi anni. Sorpreso dialla? No, perché se ne parlava già quando eravamo insieme a. Arek già allorala maglia bianconera. Nel periodo in cuie io ci allenavamo da soli, lui mi chiese un consiglio e io gli:“ La Juve è un club pazzesco. Se ti chiama, vai al volo”. SportFace.

C'è anche il sorrisone di Fernandoa spingere lain Champions League. L'ex attaccante bianconero, attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova avventura, ha già vissuto una rimonta simile a quella che dovranno ...... Jaber (gamba), Podgoreanu (gamba), Raz Meir (anca) In dubbio : Haziza (bicipite femorale)... Griezmann; Matheus Cunha Indisponibili : Felipe (muscolare), Reguilón (inguine), Marcos(...Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus e del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli attaccanti bianconeri: "Vlahovic È giovane, ma già forte. Non so se potrà raggiungere il coeta ...Ogni tanto sento Pogba: quanto tornerà..." C'è anche il sorrisone di Fernando Llorente a spingere la Juventus in Champions League. L’ex attaccante bianconero, attualmente svincolato e alla ricerca di ...