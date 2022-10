Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi manda in nomination Gegia | lei sbrocca | “Zocc*letta!”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tra due concorrenti del Gf Vip 7non è mai corso buon sangue: sin dall’inizio, infatti, le due si sono scontrate a causa di Marco Bellavia., infatti, ha sempre cercato di stare vicino a Marco e di ascoltarne gli sfoghi, mentreha più volte criticato il comportamento dell’ex Vippone, invitandolo più volte ad uscire dalla Casa. Proprio il comportamento dinei confronti di Marco ha portato laa scagliarsi contro l’attrice, tacciandola di insensibilità nei suoi confronti. Anche dopo l’uscita di Marco le due non sono riuscite a ricucire il loro rapporto. Nella puntata di ieri sera,è stata votata come preferita dal pubblico e ha scelto dire in ...

Nuova bufera si sta abbattendo su Gegia dopo la diretta del Gfdi lunedì sera. L'attrice è finita al televoto diretto dopo la nomination diFiordelisi . Tra le due non c'è mai stato feeling, con l'influencer che non ha mai nascosto la sua avversione ...Edoardo Donnamaria eFiordelisi, video hot al GF/ Dal web: 'Che schifo'Gegia dopo le nomination parla con Carolina e insulta la compagna di gioco Antonella Fiordelisi apostrofandola come "la zoccolet*a" ...Nella casa ho visto un Marco diverso da come l'ho conosciuto io . Maryanna Bosis, livornese, ex compagna di Marco Bellavia non usa mezzi termini per parlare del conduttore che… Leggi ...