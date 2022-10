(Di martedì 11 ottobre 2022) Sebbene ‘dovemente’ ignorata dalla maggior parte dei media italiani (!), la quartadella manifestazione patriotticaperha avuto un grandee sono state240 leitaliane ed estere dove si è svolto l’omaggio alla giovane martire istriana, decorata di Medaglia d’Oro al Merito Civile. Soddisfazione viene espressa dal Presidente Nazionale del Comitato 10 Febbraio, Emanuele Merlino, che rimarca come siano state240 leche, come recita lo slogan dell’2022, hanno fattoScelta d’Amore’, la stessa che fecescegliendo di rimanere italiana e per questo venne violentata e ...

Italia Sera

... Angelo Vaccaressa, (Cambiamo!) sul Giorno del Ricordo delle vittime delle: " L' odore dei ...delle prime e seconde dosi del vaccino anti Covid - 19 si è rivelata un altro grande, con 3.... alle ore 10,30 a Perugia , presso il Parco Martiri dellea Madonna Alta , "Una rosa per ... avvenuta, con molto, lo scorso anno a Perugia, in zona Monteluce in occasione delle ... Foibe – Un successo la IV edizione di ‘Una Rosa per Norma Cossetto’, condivisa da oltre 240 città Sebbene ‘doverosamente’ ignorata dalla maggior parte dei media italiani (!), la quarta edizione della manifestazione patriottica ‘Una Rosa per Norma Cossetto’ ha avuto un grande successo e sono state ...Questo sito Web utilizza i cookie che aiutano il funzionamento del sito Web e per tenere traccia di come interagisci con esso in modo da poterti offrire un'esperienza utente migliorata e personalizzat ...