Festival Metaverso | ass Marnati | istituzioni a fianco cittadini

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilcome opportunità per combbattere il cyberbullismo, ma anche come luogo virtuale nel quale la Pubblica amministrazione può essere protagonista, stando accanto aiche hanno meno ...

Agenzia ANSA

Oltre 250.000 utenti unici hanno partecipato, tra presenza e collegamenti da remoto, al primodelin Italia, organizzato dall'Angi alle Ogr Torino. Un'occasione per fare il punto - con gruppi importanti come Intesa Sanpaolo, Fs e Bmw - su una realtà nuova che incuriosisce i ...Lo ha detto Roberto Baldassari, direttore generale di Lab 21.01 e direttore del comitato scientifico di ANGI a margine deldelalle OGR di Torino. "Ma ora ilnon è più un ... Torna Internet Festival, da 'tecnomagia' al Metaverso - Internet e Social Torino, 11 ott. (askanews) - Il Metaverso è come un'ucronia della fantascienza classica, un universo parallelo e virtuale nel quale i giovani 'sono ...(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Oltre 250.000 utenti unici hanno partecipato, tra presenza e collegamenti da remoto, al primo Festival del Metaverso in Italia, organizzato dall'Angi alle Ogr Torino.