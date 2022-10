Fedez e Salmo suonano insieme live | il video è spiazzante

(Di martedì 11 ottobre 2022) Cheabbiano fatto pace (dopo scaz** avvenuti in passato) si sa. Un po’ meno che“si dà da fare” con la chitarra. Certo, il confronto con(sempre alla chitarra) e Jacopo Volpe alla batteria è un filo impietoso ma va bene. Di che stiamo parlando? Di unpostato dai due rapper: sala di registrazione, perfomancee sound che ha sì a che vedere con quello dima nulla c’entra con. Sui social si parla di “metaverso”, come a dire che una coppia così e con questo sound era abbastanza fantascientifica da immaginare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... protagonisti due cantanti tra i quali fino all'altro ieri non era corso buon sangue, ma che già negli ultimi tempi avevano mandato segnali di distensione a riavvicinamento:. Tanto è ...Leggi anche Olivia Rodrigo e Natalie Imbruglia hanno cantato 'Torn' insieme L'avete vista la mini jam diconTra le altre cose, nell'intervista Imbruglia racconta anche il celebre video ...Sapobully, pseudonimo di Romano Maiorella, è un rapper italiano classe ’98, membro del collettivo FSK Satellite, insieme a Chiello e Taxi B ...Dopo le liti, gli scontri per Olbia, la cena a Milano e la gag a San Siro, Fedez e Salmo si ritrovano a suonare musica punk in uno studio: in arrivo ...