Covid | Fratoianni positivo | ' virus non è scomparso | continuate a vaccinarvi'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "E alla fine ilha bussato anche alla mia porta, con febbre e forte tosse. Per qualche giorno dovrò rallentare gli impegni politici ed istituzionali. Mi raccomando: ilnon è magicamente, prudenza, mascherine e…". Così Nicolasu twitter.

Il Sannio Quotidiano

"La pandemia da19 ci ha insegnato che la sanità pubblica non va abbandonata ma sostenuta. ... concludono Bonelli eE ancora, aggiungono i due leader di Alleanza Verdi e Sinistra: 'La pandemia da19 ci ha ... concludono Bonelli eRoma, 11 ott. (Adnkronos) – “E alla fine il Covid ha bussato anche alla mia porta, con febbre e forte tosse. Per qualche giorno dovrò rallentare gli impegni politici ed istituzionali. Mi raccomando: i ...Il medico personale di Silvio Berlusconi Alberto Zangrillo si esclude dal totonomi per il ministero della Salute.