Bill Gates non ha detto che «il cambiamento climatico è una truffa del Wef»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il 9 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che il co-fondatore di Microsoft e filantropoin un video del 2018, parlando a una «sua cerchia ristretta», sarebbe stato «sorpreso ad ammettere che “ilè unadel WEF”». Inoltre, continua il post,si sarebbe vantato «che il termine “energia pulita” ha “rovinato la mente delle persone”» e affermato «che l’eolico, il solare, le batterie e altre fonti di energia rinnovabile possono essere positive, ma NON sono in grado di risolvere il». Il post è accompagnato da un video in cui un conduttore televisivo mostra un’intervista video diin cui avrebbe dichiarato queste ...