Ziliani | il Napoli di De Laurentiis era stato spernacchiato come l’avaro Scrooge | e invece…

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Preparate i fazzoletti”, scrive Paolosu Il Fatto Quotidiano. Molti top club a fine campionato arriveranno in lacrime, visto l’andamento della classifica. In testa c’è ildi De, che ètanto maltrattato in estate eppure continua a raccogliere risultati positivi. Per non parlare di Atalanta e Udinese, le due “provinciali” che inseguono. “Tutti fanno gli indiani ma noi lo diciamo ora. Il 28 maggio, quando il campionato terminerà, saranno in tanti a piangere lacrime amare per aver fallito l’obiettivo, per tutti “irrinunciabile”, del 4° posto valido per l’approdo in Champions (leggi: milioni salvavita). Più club di quanti si possano oggi immaginare”. Pronostici all’ariaripercorre le rassegne stampa estive e il modo in cui si parlava del, ...