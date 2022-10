Pd | mercoledì Letta vede eletti dem Sfida al femminile per capigruppo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Enricovedrà i neodella lista Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista di Camera e Senato. L’appuntamento è peralle 17 a Montecitorio, alla sala Berlinguer del gruppo dem. Un primo incontro e il primo atto verso le scelte che attendono le forze politiche per l’avvio di legislatura. A partire dell’elezioni dei. Anzi, delle. Al momento l’unico punto fermo resta che “non si torna indietro rispetto alla necessità di avere capi gruppi parlamentari di rappresentanza”, come ha detto Enriconella Direzione di giovedì scorso. Nell’autonomia dei gruppi ovviamente, sottolineano dal Nazareno. Ma sui nomi non c’è ancora una definizione. Domani Enricosarà a Madrid. Il ...