Mlb 2022 | Mets eliminati in Wild Card | Musgrove trascina i Padres

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo una stagione regolare da 101 vittorie, i New Yorksalutano i playoff ale perdono 2-1 la serie contro i sorprendenti San Diego. Gli ospiti al Citi Field dominano gara-3 e chiudono i giochi sul 6-0. Le statistiche sono eloquenti: una sola valida concessa. Protagonista assoluto del match è il lanciatore Joeche in sette innings fa registrare 5 strike outs e una sola valida. Non solo.è stato protagonista anche di un insolito controllo alle orecchie su richiesta dei. Possibile sostanza esterna? Il check non dà segno di furberie. Al sesto inning, sul 4-0, itornano a fare quel che stavano facendo: dominare i. Si chiude sul 6-0. “Questa è stata una partita di baseball ...

