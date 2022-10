L’incoronazione di Carlo III | trapelano i dettagli dell’evento

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I media britannici sono venuti in possesso diinediti che riguardano la futura incoronazione di reIII. È stato riferito, infatti, che la cerimonia sarà ridotta in ogni forma, a partire dal tempo di durata. Pare, infatti, che il nuovo Sovrano abbia intenzione di ridurre di due terzi il cerimoniale tradizionale, per far sì che duri poco più di un’ora. La cerimonia della Regina Elisabetta, che si è svolta nel 1953, infatti, ha avuto una durata complessiva che ha superato le tre ore. Ma si vocifera che il re desideri una cerimonia ridotta per evitare costi eccessivi e per mostrare fin da subito la sua idea di monarchia moderna e snella. AnsaLe indiscrezioni, inoltre, suggeriscono che Buckingham Palace taglierà ben 6mila nomi dalla lunghissima lista degli invitati, riducendone così il numero da 8mila a 2mila. Un’altra importante novità ...