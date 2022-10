L’anno del caricatore universale per Apple potrebbe essere il 2024

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) IlUSB-C – per il quale l’Unione Europea ha dato il via libera –implementato sui dispositivientro il. È questa la data più verosimile, in base agli ultimi rumors che arrivano direttamente dalla casa di Cupertino.ro non esserci chance per installare ilentro il 2023, così come l’installazione sarà graduale a livello di dispositivi: prima gli Air Pods, poi gli accessori per Mac, alla fine per gli smartphone, i tablet e i pc della mela morsicata. Ill’orizzonte che serve a Cupertino per allinearsi a quelle che – a breve verrà ratificato anche dalle altre istituzioni europee, dopo il voto ...