La Difesa come sistema La Leadership Academy di MBDA

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il conflitto in corso in Ucraina ha rovesciato i paradigmi del mondo in cui viviamo. I temi dellae della sicurezza tornano ad essere centrali non solo nello scenario internazionale, ma anche nella politica interna dei Paesi europei,non accadeva da molto tempo. Peraltro, viviamo da oltre trent’anni in una continua sorpresa strategica, da quando la caduta della Cortina di ferro ha innescato dinamiche in forte accelerazione, spinte da crescente complessità geopolitica e da tecnologie dirompenti, di impatto profondo e densamente interconnesso, ma soprattutto in rapidissimo sviluppo. La necessità di comprendere Dalle crisi economiche del nuovo secolo, alla pandemia senza precedenti nella memoria delle generazioni in vita, alle molte sfide alla sicurezza emergenti, fino a una nuova guerra in Europa, appare evidente una carenza nella capacità di ...