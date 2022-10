Kvaratskhelia in quattro atti | come ci si procura un rigore

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022)e i suoi fratelli Non era facile vincere a Cremona nonostante la sbornia vissuta dopo la vittoria, avvenuta in quel modo e con quel punteggio, contro l’Ajax. Tanto meno lo era riproducendo un punteggio così “largo” e convincente. I gol nascono da gesti tecnici individuali, oltre che da schemi e giocate di “insieme” preordinate (che tuttavia per la loro riuscita proprio si appoggiano alle capacità esecutive del singolo),al solito davvero notevoli, a cui il Napoli di quest’anno sta sempre più abituandoci. Nel primo gol, ancora una volta, appare decisiva la giocata del campione (georgiano).va a prendersi il pallone con cui poi siilcon una giocata costituita da un movimento che poi ripete un’altra volta (in quella distanza e con quell’intensità) nel ...