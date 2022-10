Iran | su arresto Alessia Piperno le autorità locali contro la ragazza | “Stranieri rispettino leggi”

...suoper non aver indossato correttamente il velo islamico, è l'ultimo dei provvedimenti adottati dalle autorità di Teheran per reprimere le proteste in corso da tre settimane in tutto l'. ...... per la 22enne curda morta dopo l'perché non portava il velo in modo corretto. 'La nostra famiglia ha subito una pressione immensa da parte di funzionari della Repubblica islamica dell', ...Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kassan, in riferimento ai cittadini stranieri arrestati in Iran negli ultimi giorni, come nel caso dell’italiana Alessia… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...