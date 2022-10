Griezzman | ora è ufficiale | c’è l’accordo!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’affaire Griezmann si è finalmente concluso. Dopo che Barcellona e Atletico Madrid si sono messe a trattare per risolvere i problemi contrattuali del francese. Problemi che stavano impedendo al talento dei Colchoneros di splendere in questa stagione. Tuttavia, ora che la situazione si è stabilizzata, Le Petite Diable potrà nuovamente tornare a brillare sui campi della Liga con l’Atletico Madrid. L‘Atletico e Griezmann viaggeranno ancora mano nella mano. Come confermato da Fabrizio Romano, Barcellona e Atletico hanno trovato un accordo. FOTO: Getty – Griezmann-Atletico Madrid-Real Madrid L’Atletico dovrà pagare un riscatto da 25 milioni di euro, bonus inclusi. Così il fantasista francese non sarà più vincolato nel suo minutaggio in campo. Il contratto di Griezmann all’Atletico scadrà nel 2026: con tutta la probabilità del caso il francese concluderà la carriera in ...