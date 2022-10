(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo l’intervento della premier in pectore alla convention di Vox, Giuseppeha demolito ilinvocato da Giorgia. Intanto, Enricoha chiesto al M5S di dare vita a un fronte compatto all’per contrastare il nascente Governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia.ildailsuiNel suo intervento a Viva 22, l’evento del partito spagnolo di estrema destra Vox, la premier in pectore Giorgiaha ribadito di considerare paesi come l’Ungheria e lacome un ...

LA NOTIZIA

Anche dopo le elezioni, la tensione tra Matteo Renzi e Giusepperesta altissima. Tensione esplosa in campagna elettorale quando il leader M5s ha invitato l'... Matteo RenziElly SchleinLa mamma di Giorgia MeloniRula Jebreal Renzi, invece, a suo tempo, dopo una campagna ... che poteva facilmente intimorire i due ultimi parvenu della politica come Giuseppee Mario ... Conte demolisce il modello Polonia rivendicato da Meloni e respinge il dietrofront sui diritti. Letta guarda al M5S e chiede una “opposizione unitaria” «Bisogna vincere per risollevarsi. La ricetta è avere dentro di sé tanto orgoglio e voglia di giocare per una squadra conosciuta in tutto il mondo. Bisogna sentire il peso e la forza di dover difender ...Rassegna ragionata dal web su: l’ipocrita difesa della Costituzione da parte del leader grillino, il problema serio dei nostri rapporti con l’Ue, malizie su Draghi e Mattarella ...