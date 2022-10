Burioni è positivo al covid | “Niente di grave Se non avessi fatto la quarta dose sarei in ospedale”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Colpito dal, madi. Roberto, in collegamento da casa a Che tempo che fa, annuncia di essere. Ma di aver contratto il virus in forma lieve grazie alla vaccinazione. “Il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White. Tutto sommato è una malattia che non è particolarmente. Questo grazie al vaccino. Io hola settimana scorsa la, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia non sia”. Su Twitter il televirologo aveva comunicato la sua ultima vaccinazione esortando a fare altrettanto. “Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è ...