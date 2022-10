Bombe su Kiev | il sindaco | ' Restate nei rifugi | la capitale è sotto attacco'

Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e. L'allarme aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i ...Questa mattinasi è svegliata sotto ledell'esercito russo, Otto persone sono state uccise, altre 24 sono rimaste ferite dopo i bombardamenti su, ha affermato Anton Gerashchenko, consigliere del ...Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma – sezione stampa – al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e – Comunicazione&Editoria srl Corso d’Italia, 38a 00198 Roma – C.F. 08252061000 ...Colpita pesantemente Kiev, con bombe cadute anche in pieno centro. Segnalate esplosioni a Dnipro e Zaporizhzhia, nell'ovest bombardate infrastrutture energetiche nella regione di Leopoli ...