Aereo si schianta | morti l’istruttrice di volo 23enne e due allievi 18enni | fatale lo stallo del Cessna

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Viktoria Ljungman,pilota commerciale autorizzata, ha perso la vita durante una lezione diperché uno studente ha commesso un errore che ha causato loe lo schianto del piccolo. È successo lo scorso giovedì in Virginia, secondo quanto riporta il Daily Mail. Cosa è successo Viktoria Ljungman, come di consuetudine, ha cominciato una lezione dicon due studenti della Hampton University all’aeroporto internazionale di Newport News-Williamsburg, dove la donna ha già lavorato in passato come istruttore. Come ha dichiarato la polizia di stato della Virginia, uno dei due ragazzi, il diciottenne Oluwagbohunmi Oyebode ha tentato di sollevare l’monomotore172 con un angolo troppo ripido mentre era in alto e per queto motivo è avvenuto ...