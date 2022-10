Verbania | sperona 15 auto e punta fucile contro carabinieri e passanti

Una volta disarmato è stato arrestato e portato in carcere aÈ quanto si vede in un video, ricavato dalle telecamere di un benzinaio, diffuso dai carabinieri del comando provinciale di, che ritrae il 31enne di origine svizzera arrestato ieri sera dopo ...E’ in carcere a Verbania in attesa di essere interrogato dal giudice il 31enne residente in Svizzera che ieri sera ha seminato il terrore lungo la strada ...Un 31enne svizzero ha seminato il panico tra Novara e Verbania dove, imbracciando un fucile, ha minacciato i passanti di una stazione di servizio. L'uomo è poi salito in macchina e, una volta partito, ...