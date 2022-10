Stai messo bene Venier fuori controlla | tocca Biagio Antonacci proprio lì Imbarazzo in studio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Maracontrollo. Nella puntata di Domenica In in onda su Rai 1 il 9 ottobre, la conduttrice si lascia andare. Complice l'ospitata di. Il cantante e laerano uno vicino all'altro in piedi mentre al telefono c'era Vincenzo Mollica che esaltava le doti dell'artista. Fin qui nulla di strano, se non fosse che a un certo punto la conduttrice esi sono abbracciati. Lahale mani sul fianco del cantante, sottolineando quanto fosse magro. Poi però la conduttrice non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio, che ha scatenato l'ilarità del pubblico. Laha infatti notato il fisico dell'artista mentrele domandava: "Hai sentito il sedere?". La ...

ilgazzettino.it

E certo Mara Venier non si è tirata indietro confermando di aver palpato i glutei: ' Sì, ho sentito! Ma quanti anni haicosìbene! ' . Il cantante ha sorriso e ha detto che ama tenersi in ...Mara Venier tocca il sedere a Biagio Antonacci/ "bene!", lui... Rossella Erra, dal canto suo, ha detto: 'Quel tipo di parola Selvaggia non lo merita, Iva è la cosa più bella del calderone ... Mara Venier “tocca” il sedere a Biagio Antonacci: «Stai messo bene, ma quanti anni hai». La gag a Domenica In Torna Domenica In con Mara Venier e i suoi ospiti. Oggi in studio il primo a entrare è stato Biagio Antonacci e la padrona di casa l'ha accolto con l'affetto e il sorriso che ...Mara Venier e Biagio Antonacci protagonisti di un siparietto a "Domenica In": la conduttrice ha palpato il sedere al cantante, ...