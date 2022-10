Sono gay | il mistero del tweet poi cancellato del calciatore Iker Casillas

(Di domenica 9 ottobre 2022) "gay. Spero mi rispettiate". Il messaggio arrivato da, l'iconico ex portiere della nazionale spagnola e bandiera del Real Madrid che ha fatto un coming out su Twitter, aveva sorpreso tutti. Il...

Fondazione Umberto Veronesi

L'ex portiere del Real: 'omossessuale, spero che mi rispettiate'. Poi il post ...'Spero che mi rispettiate:' aveva cinguettato su Twitter il giocatore scatenando un putiferio sui social. Una rivelazione clamorosa che è esplosa come una bomba sul web. Sotto al tweet ... Che cos'è l'omofobia Sul profilo Twitter di Iker Casillas, a sorpresa, è apparso un messaggio sorprendente: Spero che mi rispettiate: sono gay . Il campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e… Leggi ...Bufera sui social e giallo in Spagna per un tweet comparso sull'account ufficiale di Iker Casillas. Il portiere iberico campione del mondo scrive "spero che mi rispettiate, sono gay" (messaggio poi ri ...