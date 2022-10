Mamme italiane partoriscono in media a 33 anni | sempre più alto il numero dei cesarei e dei papà in sala parto

... un fenomeno è più diffuso nelle aree del Paese con maggiore presenza straniera, ovvero al Centro - Nord, dove più del 26% dei parti avviene da madri non; in particolare, in Emilia Romagna , ...Le donnepartoriscono dopo i 30 anni, in media a 33, e continua l'eccessivo ricorso al taglio cesareo anche se si registrano segni di rallentamento. Esclusi i parti cesarei, ora quasi tutti i papa' (...Roma - Le donne italiane partoriscono dopo i 30 anni, in media a 33, e continua l'eccessivo ricorso al taglio cesareo anche se si registrano segni di rallentamento. Esclusi i parti cesarei, ora quasi ...Le donne italiane partoriscono dopo i 30 anni, in media a 33, e continua l'eccessivo ricorso al taglio cesareo anche se si registrano segni di rallentamento. Esclusi i parti cesarei, ora quasi tutti i ...