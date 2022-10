LIVE Superbike | GP Portogallo 2022 in DIRETTA | Bautista vs Razgatl?o?lu per la vittoria | staccato Rea

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Razgatl?o?lu! Sorpasso nel terzo settore del turco su. -7 Rea saluta il binomio di testa, Razgatl?o?lu resta agganciato a. -8 Razgatl?o?lu resta vicino a, mentre sembra staccarsi Rea. Difficoltà per il pluricampione di Kawasaki che sembrava fare la differenza nei primi giri veloci. -9ancora leader su Razgatl?o?lu. Rea continua ad impensierire il turco di Yamaha. -10 Razgatl?o?lu passa Rea e cerca di riportarsi su. Lo spagnolo potrebbe infatti aumentare ancora di più il proprio margine in campionato alla vigilia delle trasferte all’esterno dell’Europa. -11passa Rea senza molti problemi sul rettilineo. La Ducati resta imbattibile sui lunghi ...

Lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), il turco Toprak Razgatlolu (Yamaha) ed il britannico Jonathan Rea sono attesi per un nuovo interessantissimo duello di una battaglia unica che molto probabilmente ......DIRETTAtestuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito la programmazione completa televisiva odierna del Gran Premio del Portogallo 2022 per il MondialeSBK: Ultima sfida del weekend sul tracciato portoghese: in pole c’è Toprak con Bautista al fianco e Rea a completare la prima fila, mentre Lowes apre la seconda con Rinaldi ...LIVE Gara-2 Superbike a Portimao: segui in diretta la seconda manche in Portogallo, con aggiornamenti, tempi e classifica in tempo reale.