LIVE Ciclismo | Mondiali Gravel 2022 in DIRETTA | Oss-Vermeersch in testa | gruppo principale a oltre 5?

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Davide Rebellin è transitato in 44° posizione all’ultimo rilevamento cronometrico con un ritardo di 6’41” dai due inalla corsa. 15.12 Percorsi 153 chilometri: il vantaggio della coppia al comando risale sopra i cinque minuti. 15.09 40 chilometri alla conclusione: il divario tra i battistrada e ilrimane immutato. 15.06 Affrontano un tratto sul pratoe Oss: ci vuole grande capacità e qualità nel guidare la bicicletta. 15.03 Il plotone riesce a rosicchiare poco sulla coppia al comando: difficilissimo andare a raggiungerli. 15.00 Ilin precedenza si era diviso in due tronconi e adesso è tornato fuso insieme. 14.57 Non è semplice affrontare i pezzi più stretti in: i corridori si devono ...

LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2022 in DIRETTA: Oss e Vermeersch in fuga, il gruppo dei migliori a 4'40" e in recupero