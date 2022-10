Juve | il post Di Maria parla ancora spagnolo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Secondo quanto riferito da AS, laè già proiettata alAngel Di. Tra i nomi in lista resta quello di Marco Asensio,...

Juventus, un vero e proprio caos mediatico con un solo verdetto. Adesso i tifosi sono tutti allineati sul loro punto di vista. Ieri l'ennesima sconfitta stagionale della squadra di Allegri. Un Milan ...Stando alla bomba rilasciata da Momblano, la situazione nelpartita ha visto un risvolto decisamente 'anomalo': i dettagli. La situazione delicata della Juventus non lascia dubbi sullo stato di crisi della squadra bianconero. Risultati sempre altalenanti ...Contro la Juventus il Milan ha nuovamente mostrato il suo vero spirito ... "Diaz - ha spiegato Pioli a DAZN nel post partita - aveva già giocato a destra. Volevo un po' di sostanza e fisicità in mezzo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...