Erdogan contro i diritti Lgbt+ | “Sono una degenerazione della nostra struttura familiare”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Recep Tayyiplancia un nuovo assalto alla comunitàusando, ancora una volta, l’arma dell’omotransfobia. Il presidente turco, di ritorno dal vertice europeo di Praga, ha parlato infatti di “” al cospetto dei giornalisti, riferendosi a quei Paesi che “Di recente hanno introdottoLGBTQI nella società” e così facendo cercano di “degenerare la. Quindi, faremo quello che serve“, ha precisato, come riportato da Anadolu, proponendo anche emendamenti alla Costituzione per proteggere il dirittodonna a portare il velo islamico in pubblico. Una minaccia spudorata nei confronti di persone già apertamente vessate in Turchia (e non solo). La polizia turca blocca una ...

Grassadonia contro Erdogan: "Le sue parole suonano come una vera e propria minaccia e non sono accettabili da un consesso civile e inclusivo come deve essere l'Europa".