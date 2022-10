Con la vittoria di Giorgia Meloni si torna al Novecento | un passato che non passa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo aver ottenuto, con unanon trionfale, un numero esorbitante di seggi in virtù della legge elettorale in vigore, la leader di Fratelli d’Italia riceverà quasi certamente l’incarico ??di Primo ministro della Repubblica italiana e il suo governo, il più di destra dalla caduta del regime fascista di Mussolini, otterrà la fiducia del Parlamento. È difficile, nella perfetta coincidenza del centenario della Marcia su Roma, non riandare alle grevi parole pronunciate dal Duce davanti alla Camera dei Deputati nel giorno in cui fu nominato Presidente del Consiglio dei ministri: “Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”. Èun secolo e lo stesso Mussolini, oggi, non ...