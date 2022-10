Bebe Vio | chi è | età | carriera | fidanzato | malattia | incidente | la sua storia e Instagram

(Di domenica 9 ottobre 2022)Vio è una schermitrice italiana, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, dove è stata portabandiera per l’Italia nella cerimonia d’apertura. Il 26 ottobre 2021 è stata addirittura inaugurata laVio Academy, prima accademia italiana a favore dello sport inclusivo. Ma conosciamola meglio!Vio: chi è, età,Vio, all’anagrafe Beatrice Vio, è nata a Venezia il 4 marzo del 1997 ed è una schermitrice italiana, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico. Da sempre appassionata a questo sport fino a quando nel 2008 non ha dovuto interrompere: all’età di 11 anni, infatti, è stata colpita da una meningite ...

, la malattia che le ha cambiato la vita Questa sera, in prima serata su Rai Uno, sarà ospite di Fabio Fazio, durante la puntata di ' Che Tempo Che Fa ',. La più famosa atleta ...... in un quadro di sana competitività " ha dichiarato il consigliere Pallone - La grinta, il carisma e i traguardi raggiunti da grandi atleti comeo Alex Zanardi sono la dimostrazione di come ...Sostieni anche tu la causa di @art4sportONLUS e dai un'opportunità ai ragazzi amputati di ritrovare la gioia di fare sport": così Bebe Vio su Instagram, dalla stazione Lotto della metropolitana, ...Accettare la propria disabilità e riuscire comunque ad andare avanti e diventare una campionessa non può che essere un esempio per tutti. Bebe Vio ne è la dimostrazione.