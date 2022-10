Almeno 13 persone sono morte in un attacco missilistico russo sulla città di Zaporizhzhia

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nella notte tra sabato 8 ottobre e domenica 9 ottobre l’esercitoha attaccato di nuovo laucraina di. L’esercitoha lanciato 10 missili in una zona residenziale provocando ladi13e ferendone circa 60. Come riporta Rai News, il bilancio aggiornato è stato reso noto dalla polizia regionale, precisando anche che «tra i feriti e i morti cibambini». Il bilancio provvisorio era stato comunicato su Telegram da Anatoly Kurtev, segretario del Consiglio comunale della, che aveva comunicato ladi 17: «Secondo i dati preliminari 5 case privatestate distrutte e altre 40state danneggiate. In ...