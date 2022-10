Verso Milan-Juve | Leao ha numeri da extraterrestre nel 2022

Commenta per primo Questo pomeriggio a partire dalle 18 a San Siro ilaffronterà la Juventus nel big match della 9a giornata di campionato. Ecco alcune statistiche e curiosità. La Juventus ha ottenuto due punti in tre trasferte di questo campionato (2N, 1P): nelle ...Dal suo arrivo al(dal 2019/20) Ante Rebic ha segnato quattro reti contro la Juventus in tutte le competizioni, nessun altro giocatore ha realizzato più gol contro i bianconeri nel periodo (...16:40 - Tra una decina di minuti le formazioni ufficiali. 16:39 - Un paio di minuto dopo il pullman del Milan, ecco arrivare anche quello della Juventus. 16:37 - Il Milan ...16:23 - Oggi Juventus in campo con le maglie bianconere, come si evince dal video pubblicato dalla Juventus su Twitter: Sabato pomeriggio a San Siro pic.twitter.com/IUxFpebymq ...