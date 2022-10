Tempesta d’Amore | anticipazioni dal 8 al 14 ottobre 2022 | una celebrità arriva al Furstenhof

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 8 ottobre 2022) Leitaliane didal 8 al 14preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4., trama puntate dal 8 al 14Cornelia confessa a Michael e a Robert i suoi timori. La donna rivela loro di averli sentiti parlare e di sospettare che vogliano rinchiuderla in una clinica psichiatrica. Poi ribadisce di non aver affatto tentato di suicidarsi, ma di pensare che sia stata invece l’infermiera a tentare di ucciderla e chiede ai due uomini di chiamare la polizia. Cornelia fugge dall’ospedale e si rifugia in un capanno nel bosco. Rosalie le porta ogni ...