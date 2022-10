Sci a risparmio e stadi accesi? L’obiezione ha senso ma la soluzione mi pare ridicola

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per difendere il circo bianco delle gare di sci, pesantemente ipotecato dal combinarsi di una crisi energetica con il riscaldamento globale, la Federazione sportiva competente ha presentato una ricerca del Politecnico di Zurigo secondo cui si possono calcolare in 183 gigawattora i consumi complessivi imputabili allo sci in Svizzera, ovvero l’un per cento circa del totale dei consumi energetici elvetici. Anche se fosse vero che in fin dei conti pesi così lo sci sui conti energetici, come il consumo annuo di circa 40mila famiglie, gli stessi responsabili della FIS ammettono che “non sarà facile ipotizzare un piano B per ripianare i deficit annunciati dalle località delle gare, quando le persone devono risparmiare acqua ed elettricità mentre vicino si preparano e si svolgono le gare di sci”, testuali parole del presidente Michel Vion. Eppure, anche quando si fanno affermazioni ...

