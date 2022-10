Sassuolo-Inter le pagelle e il tabellino della partita

(Di sabato 8 ottobre 2022) . La nona giornata si apre con l’anticipo del ”Mapei Stadium”. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMsubito in campo dopo la vittoria di martedì sera in Champions League contro il Barcellona. La squadra di Inzaghi, vittoriosa per 1-0, si rituffa nel campionato sperando di ottenere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sintesi1 - 1 MOVIOLA Fischio d'inizio - Si ...Dove vedereIl calcio d'inizio è fissato per le 15.00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv ...REGGIO EMILIA - La crisi energetica sta mettendo a dura prova l'economia italiana, con effetti a catena che si fanno sentire in tutti i settori, e sui social ha così fatto discutere un'immagine ...L’Inter è in vantaggio 1-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium alla fine del primo tempo. Partita abbastanza bloccata che si apre nel finale sugli sviluppi di un corner. Al 44' Calhanoglu batte ...