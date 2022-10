Principe Harry | squallido vecchio | il libro bomba che rivela tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nuovi scandali per ile Meghan Markle trapelano daldi Valentine Low, “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”. L'autore, che è corrispondente reale del Times da quindici anni, racconta una serie di aneddoti inediti sui Duchi di Sussex, e in particolare su, che stanno già facendo discutere. Sebbene il testo sia uscito solo ieri nel Regno Unito, il Times ne ha anticipato alcuni estratti che hanno richiamato l'attenzione dei media. Dopo le clamorose dichiarazioni su Meghan e il suo rapporto con lo staff, ciò che viene fuori adesso è un ritratto impietoso del, sostiene Low, sarebbe stato sempre "paranoico", in quanto vedrebbe nemici ovunque, pronti a pugnalarlo alle spalle alla prima occasione, per cui ...