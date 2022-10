La scansione del retto che ha dovuto subire il campione di scacchi Hans Niemann | accusato di aver barato – Il video

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il 19enne, grande maestro distatunitense, è al centro del ciclone. Il sospetto che sia un baro si è ormai insinuato all’interno della community di. Tanto che il 5 ottobre, al suo arrivo al primo round dei Campionati Usa di, in corso questa settimana a St. Louis (Missouri), è stato sottoposto a un controllo di sicurezza più approfondito rispetto agli altri giocatori. A immortalare il momento il livestream del St. Louis Chess Club: intorno al 21esimo minuto si vedementre entra nell’arena della competizione e si lascia passare la bacchetta della sicurezza sul corpo, sia davanti che dietro. Ma i due giocatori che lo precedono, come quelli che seguono, vengono controllati solo sulla parte anteriore del corpo. La clip è diventata virale ...

