Juventus | Allegri | “Ricascati nei vecchi errori | rimbocchiamoci le maniche”

... Pogba, Chiesa ) può essere una parziale (solo parziale) attenuante, laè stata disattenta ... Tanto che, anche nel primo tempo in cui la squadra disembrava giocare alla pari e ha avuto ...Il Milan di Stefano Pioli vince per 2 - 0 e con autorità il big match della nona giornata di campionato contro ladel grande ex Massimiliano. A decidere l'atteso match di San Siro ci hanno pensato, con un gol per tempo, Fikayo Tomori e Brahim Diaz (in questo caso complice un passaggio suicida di ...Sui social torna in tendenza l'#AllegriOut al termine del match tra Milan e Juventus, terminato 2-0 per i rossoneri ...AGI - Dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Chelsea, il Milan rialza subito la testa e si aggiudica il big match della nona giornata di Serie A contro la Juventus ... mentre gli ...