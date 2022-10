Ingerenza e non solo | perché la sortita anti-Meloni della Boone è una boiata pazzesca

(Di sabato 8 ottobre 2022) Esiste, se vogliamo, un aspetto ben più grave nella già gravenelle vicende italiane da parteministra francese Laurence. E riguarda il contesto in cui le parolerappresentante d’Oltralpe sono cadute. Già, sottoporre il futuro governo italiano agli esami di europeismo mentre quello tedesco e quello olandese non badano a mezzi pur di boicottare qualsiasi accordo sul gas è davvero un fuor d’opera. Ma rende bene l’idea di quali siano le vere priorità per alcuni govern. Laurenceè ministro in Francia L’Europa (più di altri) balla sul baratro di una guerra nucleare, più di altri rischia un vero choc energetico, più di altri registra un’inflazione che rosicchia il potere d’acquisto di salari e stipendi, più di altri rischia una desertificazione ...

...magistrati Bene la ferma lezione di Mattarella ('L'Italia sa badare a se stessa') all'di ... il loro ministro e il potere esecutivo (la ' Macronie ', come è definito in Francia)ha mai ...Giorgia Meloni chiede di smentire altrimenti si tratta di un''inaccettabileesterna'. 'C'è curiosità sul futuro governo, mapreoccupazione', assicura il premier Draghi. In serata il ...Intanto continua il lavoro della premier in pectore sui principali dossier e per la formazione del nuovo governo. Mentre resta da sciogliere il ...La vigilanza della Francia sul nuovo governo che sarà guidato da Giorgia Meloni No, grazie. Nel giorno in cui la ministra per gli Affari Europei del governo transalpino, Laurence ...