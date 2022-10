Infernetto | cane smarrito ritrovato dopo 14 giorni in un tombino sulla Colombo | la storia di Lollo

(Di sabato 8 ottobre 2022)– Era finito in unma, grazie alla tenacia della sua padrona e alla solidarietà dell’intero quartiere, è tornato a casa sano e salvo. E’ ladel, scomparso due settimane fa da via Pietro Romani, all’, esotto il manto stradale di via Cristoforo. Di, la sua proprietaria Monica – molto nota nel quartiere per i suoi innumerevoli salvataggi di animali – non aveva più notizie dal 24 settembre: l’ultimo avvistamento risaliva, infatti, alle 23 di quel giorno, quando ilera stato visto attraversare lae dirigersi verso l’Axa. Da allora, sono trascorsi quattordicid’inferno per Monica, che non si è mai ...

Lollo era scomparso due settimane fa. Un "fobico" e "timido che non si fa avvicinare" aveva scritto la sua proprietaria sui volantini distribuiti in zonaa Roma e pubblicati su molti gruppi social per animali smarriti. C'era ...Lollo era scomparso due settimane fa. Un "fobico" e "timido che non si fa avvicinare" aveva scritto la sua proprietaria sui volantini distribuiti in zonaa Roma e pubblicati su molti gruppi social per animali smarriti. C'era ...Brutta avventura per il cane Lollo che il 24 settembre è scappato all’Infernetto a Roma. La proprietaria, Monica, non ha mai smesso di cercarlo e ha anche offerto una ricompensa di mille euro ...E’ finito nel più lieto dei modi l’incubo del cane Lollo, scomparso due settimane fa da via Pietro Romani, all’Infernetto. E anche quello della sua padrona, che non ha mai smesso di cercarl ...