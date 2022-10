Gianluca Vacchi | i balletti stavolta non lo salveranno | ex chiamata in Tribunale | spunta tutta la verità

Leggi su curiosauro

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’influencerfinisce nuovamente nei guai mapotrebbero esserci delle pesanti conseguenze. É arrivata poco l’accusa ad uno degli influencer italiani più popolari. Sarà questa la volta in cuifinirà nei guai? Foto da @L’accusa è partita da una persona vicina all’imprenditore bolognese. Si tratta di Giorgia Gabriele, la sua ex governante che l’ha portato in. Scopriamo insieme i dettagli.inQuesta i suoiche hanno travolto i social non lo aiuteranno. La ex governante dell’influncer lo ha citato in causa per aver inveito più volte contro di lei e il resto del ...