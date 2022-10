Ambrosini | ' Il mio Milan era speciale Leao come Henry Pioli? Un allenatore moderno'

La Gazzetta dello Sport

... 489 presenze con la maglia del Milan, quattro scudetti, due Champions, più tutto il resto vinto col club, oggi talent di Dazn, Massimoè la persona giusta per parlare del Milan - Juve in ...Ilfraterno amico, e già da qualche anno direttore della Collana Sport per la Cairo Editori, ... da Galliani passando per Gattuso, Inzaghi, Allegri,. Tutti con i quali mi ero trovato a ... Ambrosini pre Milan-Juve: "Rossoneri avanti. E Leao..." Così il grande ex sul big match: “Allegri Merita fiducia. giudizio sospeso fino a che non recupera Pogba e Chiesa” ...È stato un tributo a Procida, Capitale italiana della cultura 2022, la XVII edizione delle Summer Dinners che hanno raccontato un’isola di talenti che non ti aspetti in cui lo Chef è anche baritono in ...