Virtus Bologna-Monaco | Eurolega basket | programma e diretta tv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Giornata importante per ilitaliano, dopo l’esordio di Olimpia Milano che ieri ha sconfitto ASVEL Villaurbanne in terra francese, che vedrà scendere sul campo dell’laSegafredo, campione in carica di Eurocup della scorsa stagione. Sono ben quattordici anni che la squadra emiliano non calca i parquet della massima competizione cestistica europea e questa sorta di “prima volta” ha infiammato le emozioni dei tifosi. Ecco le ultime dacon ildel match e latv. Attenzione, tra le fila dei monegaschi, allo spauracchi ex Milano Mike James.: quello che c’è da ...

Quattordici vittorie bastarono lo scorso anno anno per arrivare ottavi: 14 su 28 partite, dopo che la guerra ebbe sfilato all'Eurolega le tre squadre russe. A 20 vittorie toccò invece salire ...In serata, poi, calcio e basket, con il ritorno dellain Eurolega. Di seguito il programma completo.Iffe Lundberg, nuovo acquisto estivo della Virtus Bologna, è pronto per il debutto in EuroLeague con la maglia bianconera: stasera arriva l'AS Monaco di Mike James, una formazione ...La Virtus Bologna fa il suo ritorno in Eurolega dopo 14 anni: alla Segafredo Arena arriva il Monaco di Mike James. Palla a due alle 20.30, match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW La ...