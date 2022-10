Pianeta Milan

Del resto per tornare a portare in alto il nome delanche in campo europeo, come è stato fatto in territorio nostrano,e servirà ben altro.Insieme a lei, tra gli altri, il croato Mislav Kolakui , i greci Athanasios Konstantinou e Leuters Nikolaou - Alavanos , gli slovacchi Miroslav Radaovský eUhrík e il tedesco Dietmar Köster ... Milan, serve una reazione: contro la Juventus torna Theo Hernández Il Milan ha reso molto al di sotto delle aspetattative mercoledì sera, perdendo 3-0 contro il Chelsea in Champions League. MilanNews ricorda che dopo la sconfitta contro il Chelsea, Stefano Pioli ha ...Il Milan sembra intenzionato a virare su questo giovane calciatore in vista della sessione di riparazione a gennaio 2023.